Jesús Martínez 'explota' por rumores sobre Chivas y Rodolfo Cota

El posible regreso de Rodolfo Cota a las Chivas ha generado polémica desde el torneo anterior y el rumor crece con la suplencia del portero campeón con el Club León en el Guardianes 2020.

El lunes, TUDN reveló un supuesto castigo del Club León para Cota, por “coquetear” con el Rebaño. Esta versión es desmentida por Jesús Martínez Murguía, presidente de la Fiera, quien aclara que la suplencia del arquero es una decisión deportiva tomada por su técnico, Nacho Ambriz.

“Desafortunadamente hay este tipo de notas que uno lee y ni sabe de dónde vienen y lo peor es que la gente se engancha”, dijo Martínez en el programa Magazzine XXI de Tito Etcheverry.

“Una nota como esta no tiene sentido alguno, para eso está el profesor Nacho Ambriz, él dice quién juega y quién no, para esto está ahí y escuchar este tipo de notas que giran en torno al equipo para generar un malestar, realmente salir a aclarar este tipo de notas no tiene sentido alguno”.