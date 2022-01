'Por mí, Jesús Martínez tiene a León'; dice José Antonio García; pudo comprar a la Fiera en 2010

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, José Antonio García mencionó que estuvo a punto de comprar a León, previo a la llegada de Grupo Pachuca, y aseguró que Jesús Martínez Patiño tiene a la Fiera por él, añadiendo que el Presidente del Grupo no cumplió con su palabra.

José Antonio García aseguró que Jacobo Batarse le comentó que iba a vender a León (en 2010) y quería que él fuera el propietario, prometiéndole “un sueldazo”, por lo que la propuesta le ocasionó “tres días sin dormir”, ya que pensó en lo que dirían los aficionados de Atlante en ese entonces. También, declaró que se arrepiente de no haber venido a León.

José Antonio García contó que él iba a hacer una sociedad con Jesús Martínez Patiño, pero asegura que el presidente de Grupo Pachuca no cumplió con su palabra.

José Antonio García recordó que en 2008, él era dueño de Club León, cuando el equipo estaba en Ascenso Mx y aseguró que pasó algo en la final ante Indios por el ascenso a Liga Mx.

No nos robaron el partido; recuerdo que Aaron Padilla se me hacía de lo más honesto, tipazo, pero lo habrían medio manipulado; en ese entonces, Jesús Martínez era dueño, en sociedad con Indios de Ciudad Juárez y jugamos la final con León; le digo (a Padilla): ‘De estos 40 árbitros, no me mandes a éste, al que quieras y me mandaron a éste’. Y León no subió”, contó García.