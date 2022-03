¡Aguas! La Liga MX seguirá de cerca a Guanajuato luego de la bronca en Querétaro

Guanajuato es uno de los principales estados en los que la Liga MX estará realizando una revisión especial en lo que se refiere a protocolos de seguridad, así lo dio a conocer Mikel Arriola luego de la Asamblea de Dueños que tuvo lugar este martes.

Seis estados del país, entre los que se encuentra Guanajuato, tendrán reuniones de trabajo especiales en las que se revisarán los protocolos de seguridad previo a los partidos del Clausura 2022, esto debido a las incidencias que ahí se han reportado.

Las agresiones que tuvieron lugar en el Estadio La Corregidora, pusieron sobre aviso a todos los estados del país, aunque Arriola señaló a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León y Guanajuato, como las zonas que han reportado el mayor número de incidencias en temas de violencia y descontrol, por lo que requerirán de un refuerzo especial.

A menos que se realice el registro correspondiente, los grupos de animación del Club León no podrán ingresar el sábado al duelo que sostendrá La Fiera ante Tigres en el Nou Camp, éste correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2022 en la Liga MX.

Así lo dio a conocer Arriola en la rueda de prensa en la que se anunciaron las consecuencias tras los lamentables hechos que tuvieron lugar en La Corregidora.

Uno de los aspectos a destacar es la creación de una base de datos que contenga los nombres de todos los miembros de los grupos de animación, no obstante, no hay mucho tiempo para ello, pues León jugará como local este sábado 12 ante el cuadro universitario y la Liga instó a los clubes a tenerlo listo en su partido inmediato en casa.

“Desde el primer minuto de la siguiente jornada, el de la barra local que no presente identificación y no quiera dar sus datos, no podrá estar en un partido de futbol (...) si no cumplen no se puede ser miembro de un grupo de animación, la evidencia dice que ha funcionado en países con problemas similares a los nuestros”, aseguró Arriola.