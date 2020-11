La quinta del 92, un recuerdo esmeralda que nunca morirá

León.- Desde que se supo que el rival de la Fiera sería la "Franja" del Puebla, no hubo duda alguna de que los verdaderos aficionados esmeraldas tuvieron un flashback a 1992, cuando de la mano de un novato Víctor Manuel Vucetich, el León bordó su quinta estrella.

Evidentemente los tiempos han cambiado, en todos aspectos, los looks de melena larga, los uniformes pegaditos y muchas cosas más. Pero lo que no cambia, lo que no se olvida es ese sabor del campeonato dejando en el camino a un entonces muy competitivo Puebla.

Marco Antonio Ferreira, mejor conocido como el "Chato", Lupillo Castañeda, el chileno Edgardo Fuentes, Carlos Turrubiates, Miltón Quiroz "Tita", Marcos Benato "Marquinho", fueron parte de una tarde de domingo 7 de junio que quedó marcada para siempre en los corazones esmeraldas.

Por el bando rival, elementos de la talla de su principal figura Carlos "Bufalo" Poblete, Raúl Arias, Roberto Ruíz Esparza y hasta Chava Reyes Jr dieron forma al cuadro camotero.

La 'Final Final' se produjo en un hermoso estadio León a reventar, con una afición verde que lo copó desde las nueve de la mañana, para que en punto de las 12 del día, el balón se pusiera a rodar. El antecedente estaba con un empate a uno en el Cuauhtémoc por lo que el encuentro llegaba con gran paridad a 90 minutos de decidirse al campeón.

Los goles del triunfo

Un verdadero deleite recordar los tantos de Carlos Turrubiates quien aprovechó un centro de 'Paco' Uribe y posteriormente vencer al gran guardameta Pablo Larios, posteriormente todo se consumó cuando Aurelio Rivera, se topó lamentablemente para su causa con un gol en propia meta y por el el definitivo 2-0.

Con este histórico resultado la Fiera se hizo de una estrella más en su historia, algo increíble ya que venían de regresar de la segunda división. Con el tiempo las cosas serían muy diferentes para estos conjuntos, pero nuevamente se vuelven a ver las caras en instancias importantes.