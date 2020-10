Le llena el ojo a todos ¿Y al Tata?

León.- Tal parece que el receso de actividades debido a la pausa por la fecha FIFA no causo merma alguna a Fernando Navarro que volvió a derrochar talento incluso estando en cancha neutra, como lo fue la del estadio Victoria en Aguascalientes.

Nuevamente “Navarrito” fue contemplado en el once ideal tras la realización de la Jornada 14 de la Liga Mx, en donde colaboró en la victoria esmeralda por 3-2 ante el América, en donde pese tener un error que costó uno de los tantos, el jugador esmeralda lució un buen futbol.

De acuerdo a la estadística presentada por la liga, el jugador esmeralda se mandó con un gol, tuvo 36 pases acertados, además el 90% de recepción en pases y dos remates, lo que lo hacen uno de los más destacados en el futbol mexicano.

Fernando Navarro �� @clubleonfc �� #11Ideal



A pesar de no jugar en su posición, demostró que puede ser letal en el mediocampo. Recuperó, y distribuyó balones, además de anotar un golazo para la causa esmeralda. #Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX �� pic.twitter.com/R0nBFxCcPG — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 21, 2020

Navarro ha disputado once encuentros en lo que va de la campaña y diez de ellos han sido de titular, acumulando tres tantos en su cuenta personal, por lo que sus actuaciones suelen llenar el ojo por lo menos de la afición esmeralda.

En la pasada convocatoria para selección, muchos cuestionaron el no llamado a dicho elemento y es que suele ser uno de los que más dinamismo imprimen además de siempre buscar acomodarse como rematador en jugadas de peligro.

Incluso Ignacio Ambriz una vez terminado el encuentro ante América y en conferencia de prensa, destacó:

Normalmente no me gusta hablar individualmente de mis jugadores, pero Fer está haciendo su trabajo y está haciendo bien las cosas, por lo menos bien para mí, pero también está acompañado de los otros diez que están alrededor de él y le ayudan a ser más certero".

Y agregó: “No le queda más que seguir trabajando, lo oí en una entrevista que el no va a aparar porque el sueña con ir a selección ya dependerá de la gente de Selección”.

Así Navarro tendrá más oportunidades para seguirse mostrando en el torneo, más aun tomando en cuenta que la Fiera buscará pelear por el campeonato en una liguilla muy diferente a las que se acostumbraban.

La última vez que lo llamaron al Tri

Fernando Navarro formó parte de la Selección Mexicana que participó en la Copa Oro 2019, justamente bajo las ordenes de Gerardo "Tata" Martino.

Recientemente en entrevista para la Cadena Fox Sports, recordó cuando no fue requerido por su altura, esto en la etapa de colombiano Juan Carlos Osorio.

"Con Juan Carlos Osorio estuve esperando oportunidades o por lo menos de tener chance de mostrarme y no la tuve por un tema físico, pero al final me quedé tranquilo y jugué esos cuatro años sabiendo que no iba a ser convocado", comentó mientras no pierde la esperanza de ser llamado nuevamente al Tri.

IP