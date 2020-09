Le piden quitarse el cubrebocas y Ambriz se molestó

San Luis Potosí.- Más allá de un regaño, Ignacio Ambriz, estratega del Club León se mostró molesto cuando instantes antes de arrancar con sus declaraciones se le pidió que se quitara su cubrebocas.

Y es que en estos tiempos de pandemia y lucha contra el covid, los personajes principales en el futbol mexicano saben perfectamente que deben de predicar con el mensaje hacía la población en general, mediante el uso adecuado del cubrebocas.

El hecho se dio en la rueda de prensa tras el partido entre Atlético de San Luis y León, justo cuando todos los reporteros estaban listos para lanzar sus cuestionamientos, se le pidió que se quitara el cubrebocas para que no interfiriera en la calidad de grabación de audio, específicamente para que la voz del "Profe" se escuchara bien, a lo que Ambriz contestó:

"No me lo voy a quitar, ya me regañaron la vez pasada por quitármelo", dijo.