‘Le vamos a competir al León’: Juan Reynoso promete que el Puebla será ‘incómodo’

Puebla.- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Puebla, adelantó que su equipo será un rival “incómodo” para el León, en su duelo de 4tos. de final del Guard1anes 2020.

Luego de eliminar sorpresivamente al Monterrey en el repechaje, Reynoso aclaró que no están satisfechos.

“Felicitar y agradecer a los muchachos por el compromiso y el esfuerzo, porque mostraron cosas positivas (contra Rayados). El que le apostó al Puebla se llevó una buena lana, pero nosotros a no confiarnos y competirle a un equipo como es el León”, dijo el exjugador.

“Esto es un premio al esfuerzo de los chicos, a mí no me interesa pasarle factura a nadie, el repechaje no nos llegó de casualidad. El techo está alto todavía; el sello de este equipo es competir, ser incómodo y lo demostramos, apretamos hacia donde teníamos que llevar el juego y tuvimos un final feliz”.