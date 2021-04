'No nos crucifiquen': Nacho Ambriz pide confiar en el León

“No nos crucifiquen, a esto todavía le quedan 90 minutos”, aseguró Ignacio Ambriz luego del empate ante el Toronto FC en Concachampions, duelo que el Club León dominó pero en el que le faltó imponerse con más firmeza.

El marcador finalizó con un 1-1 pero pudo haber sido más amplio para los Verdes, que se cansaron de fallar frente al arco de Alex Bono y, como señaló el timonel, tendrán que ir con los “dientes apretados” al duelo de vuelta en Orlando.

“Si les puedo reprochar algo es que faltó contundencia (...) no hicimos un mal partido, el problema fue que no la metimos, estamos convencidos que el miércoles tenemos que jugar al tú por tú, jugar nuestro futbol, proponer, meter al rival en su cancha, necesitamos ir a ganar, lo tengo claro”.

Las críticas vendrán luego de este resultado, de eso está seguro Ambriz, y si bien dijo entender el malestar de la afición que hizo su parte en las tribunas del Nou Camp, aseguró que su plantel está listo para enfrentar lo que sea que se les presente.

“Entiendo el malestar de la gente porque no ganas, porque vienen los fantasmas del torneo anterior, pero también estoy consciente de que mi equipo está elevando su nivel futbolístico, hoy faltó contundencia pero me gusta ir contra presión y sé que el equipo lo puede hacer bien”.

Una vez finalizado estos primeros 90 minutos, el domador ya piensa en el partido del sábado ante Atlas, en el que planea realizar entre dos y tres modificaciones pensando en la vuelta ante el Toronto.

“Ya le puse al preparador físico más o menos el equipo que tengo pensado para el sábado, nos estamos jugando la clasificación pero eso no quita que quizá realice dos o tres cambios para el sábado, ‘Osvi’ y el ‘Chapo’ están para jugar, Yairo me gustó, está fresco, ya platicaré con ellos para ver cómo están”, finalizó.

'Nos faltó meterla': Colombatto

El argentino Santiago Colombatto también mostró confianza en remontar y lamentó los errores ofensivos.

“Nos faltó meter la pelota, no tuvimos la fortuna, es agradecerle a la gente maravillosa que nos acompañó todo el partido, ese es el apoyo extra, no se pudo ganar pero no nos tenemos que desesperar, tenemos que ser positivos y pensar en lo que viene, el que piense que sería fácil está equivocado, nada es sencillo de conseguir”.