León.- Sólo unas horas después de la Final en la que León consiguió su octavo título de Liga MX, el lateral Fernando Navarro fue operado de un pie.

En su cuenta de Instagram, Fernando Navarro reveló detalles de la operación y habló sobre su recuperación, sin dar un plazo.

“He sido intervenido quirúrgicamente del dedo gordo del pie con éxito. Es algo de lo que ya venía padeciendo hace ya más de tres años y que con el paso del tiempo y con el desgaste de entrenamientos y partidos, el dolor había venido incrementando hasta que al día de hoy el dolor era insoportable, además de que ya no me permitía entrenar al 100% como a mí me gusta”.