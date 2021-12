León recupera a Elías Hernández para la Final contra el Atlas

La mañana de este lunes, el Club León comenzó la preparación para disputar los dos encuentros de la Gran Final contra Atlas de Guadalajara.

León tiene plantel completo y listo todo el arsenal para jugar los dos encuentros que lo separan de coronarse campeón de nueva cuenta en la Liga MX.

Elías “Patrullero” Hernández se encuentra a las órdenes de Ariel Holan, después de la lesión que sufrió antes de iniciar la Liguilla.

El ex de Cruz Azul vio participación con la Fiera en el duelo de campaña regular Vs Puebla, saldado con victoria esmeralda por 1-0, pero desde entonces no ha podido apoyar a su equipo en el terreno.

León no contará con Osvaldo Rodríguez

El estratega de la Fiera buscará mandar al campo el mejor cuadro para poder tomar ventaja en el primer partido y cerrar de gran manera en Jalisco.

El único que se perderá el primer partido es Osvaldo Rodríguez, por la expulsión que sufrió en el partido contra Tigres en las semifinales.

León trabajará toda la semana de cara al partido del jueves a las 9 de la noche en el Nou Camp. Realizará trabajos regenerativos el día viernes y el sábado sería el día en que viaje a Jalisco para el partido de vuelta.