“Hay que sentirnos orgullosos, León no sólo está creciendo dentro de la cancha”: Jesús Martínez

Luego de la inauguración del nuevo centro de entrenamientos del Club León, ‘La Esmeralda’, el presidente de la institución, Jesús Martínez Murguía, consideró que el equipo ha tenido un crecimiento no sólo dentro de lo deportivo.

La nueva casa club de la Fiera significa ser un importante avance en la historia e infraestructura del equipo verdiblanco y así lo explicó:

Es un equipo que no solo está creciendo dentro del campo, ya que también es un equipo que está ayudando en el tema social, León siempre es el primero en dar la mano cuando hay momentos difíciles, así que es un sueño para nosotros, que la gente se sienta muy orgullosa de esto que es su casa club”.

Y agregó: “Se que la afición del León esta muy orgullosa de que en una etapa tan difícil su equipo este presentando una nueva Casa Club, para los jóvenes, para las mujeres, para las Fuerzas Básicas, obviamente para el plantel profesional y algo tiene este equipo que ha dado con un click con la afición, con la ciudad, con los jugadores que hace posible todo esto”

En cuanto a la final que la Fiera disputa ante los Rojinegros del Atlas, el dirigente Esmeralda, se sinceró y dijo que no termina por asimilar que su equipo esté nuevamente en la disputa por un título en el futbol mexicano.

Todavía no me cae el 20, estamos desde el lunes como locos, ha sido un gran torneo, muy merecidos finalistas, Atlas también hay que decirlo, van a ser dos partidos a muerte no tengo duda”.