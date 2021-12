León y Atlas protagonizarán la gran final del Apertura 2021 de la Liga MX a partir del jueves y su rivalidad, al menos en el plano directivo, tiene una larga historia.

Y es que si bien del odio nace el amor, en esta historia, esa frase se invierte por completo, con los dueños de ambos clubes como protagonistas.

Antes de enfrascarse en una lucha entre sí, Jesús Martínez (Grupo Pachuca) y Alejandro Irarragorri (Grupo Orlegi) fueron grandes amigos fuera del ámbito futbolístico, teniendo una influencia enorme por las franquicias que han tenido bajo su mando.

Sin embargo, todo empezó a romperse en 2017, cuando, a causa de los derechos televisivos de la Selección Mexicana, la relación tomó tintes de odio entre los dos directivos más poderosos del balompié mexicano.

Hoy el destino los enfrenta una vez más en el ámbito deportivo con una final inédita: Atlas Vs León. Grupo Orlegi Vs Grupo Pachuca, en una serie que puede sacar chispas tanto dentro como fuera del campo, con algo que empezó a romperse desde hace cuatro años.

En octubre de 2017, los dueños de los 18 equipos del futbol mexicano comenzaron a negociar los contratos televisivos de la Selección Mexicana por los siguientes ocho años.

Para mantener su contrato sobre los derechos de TV del Tri, Televisa y TV Azteca lanzaron una millonaria oferta, pero Jesús Martínez pidió ver otras opciones, quizá más ricas económicamente.

Fue una contraoferta bastante poderosa de Jesús Martínez, acompañado de América Móvil de Carlos Slim, Telemundo y NBC que superó por completo la cifra que las televisoras abiertas pagan por los derechos de los juegos del Tricolor.

No obstante, la oferta no prosperó debido a una renovación automática en un contrato que, según el presidente de Grupo Pachuca, jamás les mostraron.

Alejandro Irarragori, entonces presidente del Club Santos Laguna, siempre apoyó la idea de que la Federación Mexicana de Futbol siguiera el camino de las últimas décadas e incluso se le acusó de aplicar medidas anormales en la negociación.

Estas tácticas de presión para que aceptara la oferta de Televisa-TV Azteca enfadaron en extremo a Jesús Martínez Patiño.

“Me dice: ‘Nos ofrecen 100 millones de dólares por cuatro años en todas las coberturas televisivas’ y mi postura de Grupo Pachuca es: ‘Primero, no vamos a aceptar; segundo, ustedes no van a firmar nada porque tenemos que decirle a todos los socios’. Irarragorri ya no es mi amigo”.