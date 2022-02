“Esto se hizo con mucho corazón”: Holan aplaude entrega de sus jugadores

Contento porque el Club León retornó al camino del triunfo, Ariel Holan no dudó en reconocer la entrega de sus jugadores al vencer a las Chivas y aceptó que las tres unidades llegaron con base en “mucho corazón”.

En rueda de prensa tras el partido, resumió: “No habíamos merecido perder en los partidos pasados y hoy obtuvimos el resultado con mucho merito del equipo en cuanto al amor propio, a sobreponerse al empate de Chivas y esto se hizo con mucho corazón, para mi injustamente habíamos perdido contra Cruz Azul y Pumas”.

“En cuanto al juego pienso que empezamos muy bien el partido y después al terminar el primer tiempo la posesión de balón no fue lo sólida que acostumbramos a tener y creo que ahí con apuro perdimos la posesión del balón, no le quito mérito a Chivas porque creo que nos presionó muy bien”.

Así lo desmenuzó: “Llevamos el partido de ataque por ataque y no estábamos para ese partido, estratégicamente nosotros nos debilitamos mucho. Si los cambios los hubiéramos hecho antes, hubiéramos dominado más el juego”.

Tras los viajes a la Ciudad de México y posteriormente a Guatemala, para jugar contra Pumas y Guastatoya, Ariel Holan señaló: “Jugamos un partido cada tres días, más allá de lo que

“Cuando las cosas no se dan hay que corregir muchas cosas, a veces un triunfo tapa los errores, pero lo importante es seguir mentalizado. Jugar Copa y Campeonato no es fácil en ninguna parte del mundo, tenemos que seguir siendo asertivos en las estrategias que tracemos, porque los jugadores no son máquinas”.