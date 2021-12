“Sigo sin entender el VAR”: En el León ‘truenan’ por ‘robo’ en el Volcán

La marcación del segundo gol de Tigres sobre León, en la Ida de semifinales del Apertura 2021, sorprendió a la plantilla esmeralda, afectada cuando ni el silbante, ni el VAR apreciaron un fuera de lugar de Leo Fernández.

En la jugada, Fernández recibe un pase en la banda derecha y centra para generar el gol de Carlos González, para poner el 2-1 en el minuto 95 y con ello obligar a que León gane el sábado en la Vuelta, si quiere llegar a la Final de la Liga MX.

La decisión arbitral le dejó dudas a Fernando Navarro, jugador del Club León y quien en redes sociales cuestionó el uso del Videoarbitraje.

“En el trámite del partido, el marcador es justo, Tigres fue mucho mejor que nosotros. Lo inexplicable del VAR es independiente”, publicó Navarro tras el partido en el Volcán.

La postura de Navarro es compartida por la directiva esmeralda y, según reporta Paco Montes, de Fox Sports, la molestia es generalizada.

“León no reclamó porque estaban cansados, no se dieron cuenta, pero al final el asistente estaba muy cerca y esta situación sí tiene molesta a la directiva de la fiera y ahora la afición está buscando que pese en el partido de vuelta, como ahora pesó la gente (en Monterrey) y eso puede ser un reflejo para que el cuerpo arbitral tome estas decisiones”.

Además, en la directiva está presente un supuesto penal que no les marcaron a favor en el primer juego de la serie de 4tos. de Final contra Puebla.

Raol "Pollo" Ortiz, de TNT Sprorts México, consideró como “escandalosa” la no marcación del fuera de lugar e incluso que esa acción mancharía la posible clasificación de los Tigres hacia la Final del Apertura 2021.

Más tarde, en el programa Agenda Fox Sports, Rubén Rodríguez pidió explicaciones a la Comisión de Arbitraje, presidida por Arturo Brizio.

“Es claro el fuera de lugar, no sé si no la vieron o no la quisieron ver. Ojo, que no pierde por esta jugada el León, pero sí es fundamental para la vuelta por el gol”.