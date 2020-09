León contra Pumas: Hora, TV y alineaciones para el juego de la jornada

León.- León no ha perdido ninguno de los últimos tres enfrentamientos con Pumas. Los universitarios no han perdido ningún juego en lo que va del Guard1anes 2020. La Fiera no ha perdido en casa en todo el año… la moneda está en el aire en este “Fiera Monday”, pero parece imposible pronosticar de qué lado caerá.

El partido que protagonizarán verdes y auriazules esta noche será la cereza del pastel, el broche de oro que cerrará una jornada clave para ambas escuadras que, a su manera, han roto esquemas en la primera mitad del torneo.

León vs Pumas

Hora: 21:00 Hrs.

Estadio: León

Árbitro: César Arturo Ramos

Por TV: Fox Sports/Claro Sports

YouTube: Marca Claro

Minuto a minuto: Facebook soyfieramx

Pian pianito, La Fiera de Ignacio Ambriz recupera la forma que tanto ha gustado a propios y extraños y así, aspirar al subliderato parece una posibilidad que los Verdes están dispuestos a intentar.

De conseguir una victoria esta noche ante los de Andrés Lillini, León podría escalar un peldaño en la clasificación general y subiría al segundo, un puesto que sólo ha podido conseguir una vez en la séptima fecha del campeonato, y se colocaría a sólo un punto del líder, Cruz Azul.

La tarea para los verdiblancos no fue sencilla en esa ocasión y tampoco lo será ahora, pues tendrán que conseguirla a costa de Pumas, líder invicto del semestre y el que partirá con toda la intención de aumentar a 11 su racha de partidos sin perder, con la que igualaría lo hecho en el Clausura 2011.

“Pumas es un equipo que está trabajando bien, todos están haciendo un gran trabajo, será una prueba muy exigente”, señaló Ignacio Ambriz tras vencer a Querétaro, consciente desde ese momento del reto que ahora tienen.

Como factor a favor, no obstante, está lo protegido que se siente León cuando juega en casa. Los números están como prueba: 10 puntos de 12 posibles y tres goles recibidos en cuatro choques.

Es importante recordar que por cuestiones tácticas, ni Jean Meneses ni Joel Campbell fueron convocados para el último duelo ante Querétaro; para fortuna de la escuadra felina, David Ramírez respondió como lo ha hecho desde que fue fichado por la institución leonesa, razón por la que esta noche podría repetir en la oncena titular.

PROBABLES ALINEACIONES

LEÓN

30. Rodolfo Cota

5. Fernando Navarro

21. Stiven Barreiro

6. William Tesillo

11. Yairo Moreno

28. David Ramírez

18. Pedro Aquino

10. Luis Montes

13. Ángel Mena

19. Nicolás Sosa

20. Emmanuel Gigliotti

DT. Ignacio Ambriz

PUMAS

1. Alfredo Talavera

2. Alan Mozo

3. Manuel Mayorga

4. Luis Quintana

5. Johan Vásquez

8. Andrés Iniestra

14. Carlos Gutiérrez

212. Erik Lira

22. Juan Vigón

9. Ignacio Dinenno

32. Carlos González

DT. Andrés Lillini