León contra Santos: Hora, TV y probables alineaciones

León.- “Yo sentía que era un visitante”, confesó Ignacio Ambriz tras el partido jugado como local administrativo en el Estadio Victoria. No será igual este lunes, pues los esmeraldas del León lograron regresar a casa para su último partido como local de la temporada regular, ante Santos Laguna.

Aunque vacías, las tribunas del Nou Camp están listas para recibir nuevamente al conjunto verdiblanco, líder indiscutible y uno de los dos mejores locales del Guard1anes 2020. El otro es Pumas que también acumula 19 puntos jugando en casa.

León Vs Santos

Hora: 21:00 Hrs

Día: Lunes 2 de noviembre de 2020

Estadio: León

Árbitro: Óscar Mejía

Por TV: Fox Sports/Claro Sports/YouTube

Minuto a minuto: www.soyfiera.com

"Es algo que nos tranquiliza (volver a casa) y también nos motiva, estar en tu cancha, algo que ya conoces, donde la gente se identifica aunque no esté con nosotros”, aseguró Ángel Mena después de anunciarse que León podría jugar en la cancha del Estadio León lo que resta del semestre.

"Sabemos que es una alegría enorme para ellos regresar a nuestro estadio, estamos contentos porque se llegó a un acuerdo".

Éste, seguramente, será un factor a favor para el partido de este “Fiera Monday” ante Santos, equipo al que no se le da la cancha leonesa desde que los Verdes regresaron a Primera División en 2012.

Los ahora dirigidos por Guillermo Almada sólo han vencido una vez a León en temporada regular, estadísticas que no les favorecen pero que a los laguneros no les afectarán demasiado ahora que ya tienen asegurado el boleto al repechaje gracias a las cinco victorias consecutivas que han ligado.

“El León en su casa es fuerte, pero nosotros estamos preparados para buscar el partido allá”, señaló David Andrade en rueda de prensa la semana pasada.

"La fortaleza de Santos es querer seguir trascendiendo, el querer seguir sumando puntos. Nos damos cuenta de que estamos para competirle a quien sea".

Es importante recordar que Ambriz no podrá contar con Pedro Aquino para esta jornada, lo que obligará al timonel a hacer algunos ajustes en la alineación si considera que Iván Rodríguez no está listo todavía para ser parte del once inicial.

PROBABLES ALINEACIONES

LEÓN

30. Rodolfo Cota

5. Fernando Navarro

21. Stiven Barreiro

6. William Tesillo

24. Osvaldo Rodríguez

28. David Ramírez

16. Jean Meneses

10. Luis Montes

13. Ángel Mena

19. Nicolás Sosa

20. Emmanuel Gigliotti

DT. Ignacio Ambriz



SANTOS

1. Carlos Acevedo

2. Josecarlos Van Rankin

20. Hugo Rodríguez

21. Matheus Doria

6. Alan Cervantes

7. Brayan Garnica

11. Fernando Gorriarán

14. David Andrade

24. Gael Sandoval

9. Julio Furch

19. Eduardo Aguirre

DT. Guillermo Almada