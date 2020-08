'León es el desafío que estaba buscando': Gigliotti

León, Guanajuato.- “León es el desafío que estaba buscando”. Emmanuel Gigliotti fue claro, tiene una deuda con la Liga MX y el futbol le presentó una oportunidad para saldarla en el Bajío, donde Mauro Boselli marcó la historia esmeralda y el “Puma” desea escribir la propia.

El argentino entiende las comparaciones con el “Matador”: “en todos los clubes pasa”, admitió en la exclusiva con SoyFiera, pero no se obsesiona, pues aunque desea igualar lo que Boselli hizo en León, está seguro de que sus cualidades, su paso por las categorías inferiores y los compañeros que tiene podrían ayudarle a dejar huella.

“Estoy convencido que el sistema me puede beneficiar a mi juego, da gusto jugar en un equipo que juega bien (...) León es el desafío que estaba buscando, por eso vine muy convencido acá”, aseguró el autor del gol que le dio a los Verdes su tercer triunfo del Guard1anes 2020.

“Antes que los goles me gustaría más pelear el campeonato, como creo que sucederá. No me gusta pensar en pequeño, León es un equipo que puede pelear el campeonato y lo puede ganar, ese es el objetivo principal”

¡Gigliotti en SoyFiera! El Puma argentino se une a la comunidad esmeralda. Participa en la plática EN VIVO y deja aquí TODAS tus preguntas y comentarios. Publicado por Soy Fiera en Miércoles, 19 de agosto de 2020

P: Eres un luchador, vienes de equipos de categorías inferiores, ¿qué recuerdas de ese paso?

R: Era chico pero tenía la expectativa de crecer, si miro para atrás, creo que he llegado más lejos de lo que en ese momento veía viable. Son cosas positivas que te hacen analizar las cosas que hiciste, no pierdes la humildad, no te la crees de más, valoras el esfuerzo mucho más.

"Soy un afortunado y me ha ayudado el hecho de salir desde abajo, estás más preparado para ciertos golpes que te da la carrera de futbolista porque no siempre es color de rosa, he llegado empoderado"

P: ¿Qué le dijiste a Ignacio Ambriz cuando tú estabas con Toluca y se enfrentaron a León?

R: Yo no soy mucho de acercarme a los entrenadores que igual uno no conoce, pienso que somos una sociedad que remarca las cosas malas y no las buenas, en ese momento yo sentí la necesidad de acercarme al entrenador, sin ninguna intención porque yo estaba en Toluca, de felicitarlo porque el equipo jugaba muy bien.

"Cuando las cosas se hacen así hay que valorarlo, me sentí con ganas de felicitar a un entrenador cuyo equipo me parecía que estaba entre los tres que jugaban mejor al futbol".

"Yo soy un convencido que eso va de la mano del entrenador. Uno podrá tener al mejor jugador del mundo pero si tu entrenador no te hace rendir al máximo, es difícil. Tenía esas ganas de decírselo. Daba gusto ver al León".

P: ¿León está hecho a tu estilo de juego?

R: Si analizo mi carrera, seis o siete años atrás, León no era el estilo de juego al que yo estaba acostumbrado. Después de mi paso por Independiente mi estilo de juego cambió, jugaban muy parecido a lo que ahora pretende Nacho: tener posesión, salir jugando por abajo, ser vertical cuando se puede pero no un equipo que centra constantemente.

Estoy convencido que el sistema me puede beneficiar a mi juego, da gusto jugar en un equipo que juega bien. En Toluca era casi seguro que saldría pero yo no tenía ganas de irme a otro país, para otros es más fácil escaparse pero yo tengo una deuda con el futbol mexicano, llegué a un equipo donde no me sentí lo cómodo que pretendía ni pude tener el rendimiento que esperaba.

"León es el desafío que estaba buscando, por eso vine muy convencido acá. El error que cometí con Toluca fue no analizar un proyecto como lo pude analizar en este momento: el estilo de juego, tener un partido a las 12 del día con 2,800 metros de altura, son factores que influyen".

P: ¿Cuál fue tu sentimiento después de tu primer gol?

R: Después de los cinco o seis meses sin jugar, yo tenía ganas de hacer goles, aparte que fue un partido difícil aunque fuimos superiores. Esa es una virtud que tiene el equipo, al saber la capacidad que cada jugador tiene, no se desespera, no pierde la lucidez. León tiene buen pie en sus individualidades.

Me sentí contento porque queríamos ganar, ganando nos poníamos en las primeras posiciones, arrancar el campeonato en esa posiciones es un envión diferente.

P: ¿Eres consciente que por la marca de que dejó Mauro Boselli quizá se te exija más?

R: En todos los clubes pasa, hay un ‘9’ histórico y a cada ‘9’ que llega le van a exigir, me pasó en Toluca, en Boca, en Colón, cada uno somos jugadores diferentes. Ojalá pudiera hacer algo parecido a lo que hizo Mauro: campeón, campeón de goleo, pasó los 100 goles.

Creo que no hay que comparar, ni hoy a Mauro ni mañana cuando ya no juegue el ‘Chapo’, Nacho... son épocas diferentes, entrenadores diferentes, quizá Mauro hubiera hecho menos goles con otro entrenador, quizá el doble o la mitad, no siempre depende de lo que hace un jugador, se depende del equipo.

P: ¿Qué te sorprendió de León?

R: He llegado y la gente, no solamente lo que dicen mis compañeros o los hinchas, lo he sentido con la gente que me he cruzado, que no ha sido mucha, es gente con buena vibra, eso es algo que remarcan mis compañeros, trabajadores del club, que la gente es positiva y acompaña mucho".

"Es lindo que te acompañen, hoy que es tan fácil insultar detrás de una red social, hay gente que parece que se dedica a eso, pero es lindo sentir el apoyo".

"En lo poco que he recorrido en León siempre hay buena vibra, eso te da un poquitito más, te hace sentir a gusto, cómodo. Cuando la gente está contigo te genera un extra"

"Ojalá tenga la posibilidad de jugar en el estadio de León con gente, sería hermoso que puedan volver pronto y estén apoyando como todos me dicen que lo hacen".

P: ¿Qué compañeros del plantel te han sorprendido?

R: He encontrado con un grupo con muy buena onda, está muy unido también el cuerpo técnico, el staff… me ha tocado ver al ‘Avión’ que cada día me gusta más como juega, Iván Rodríguez también me gusta mucho, ‘Osvi’, se ve la calidad en cada entrenamiento.

Cuando están tan unidos generalmente se consiguen cosas importantes, este equipo no ha tenido la fortuna cuando ha hecho un campeonato maravilloso, pero pienso que es una institución y un cuerpo técnico que merece coronar ese buen trabajo"

P: ¿Colocas a León como un serio candidato al título?

R: Si hablo por lo que ha hecho León antes, claro, y si me guío por estos cinco partidos que hemos jugado, estoy convencido que hemos sido superiores a los rivales y eso que han sido difíciles, León es candidato a pelear por el campeonato.

P: ¿Qué te falta para adaptarte al juego de Ambriz?

R: Me siento bien, tengo que terminar de conocer a mis compañeros, se han jugado las fechas muy rápido, llegué una semana antes de que arrancara el campeonato y me tengo que conocer con ellos.

"La idea de Nacho es clara, eso está, no hemos tenido suerte en los partidos de anotar goles tempraneros que era una cualidad que se tenía para manejar el partido, estos juegos nos ha tocado arrancar cuesta arriba, nos pasó con Cruz Azul"

P: ¿Tu principal objetivo es marcar la mayor cantidad de goles?

(En otros equipos) quizá habría hecho más goles si sólo pensara en mí, pero siempre está la institución antes que los goles de Gigliotti, no soy de los que se queda triste porque no anotó, claro que es agradable porque te empodera, pero no sirve de nada hacer siete goles si al equipo le hacen ocho, no pienso así, quizá me habría ido mejor en lo individual si pensara en mí pero no me arrepiento para nada.