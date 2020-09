'León nos dio una bofetada': En Pumas aún duele la derrota

México.- Los Pumas vieron caer su invicto en la jornada 11 ante León, pero esa situación no afecta en el seno auriazul. Al menos así lo asegura Juan Manuel Iturbe.

Para el atacante paraguayo, caer ante La Fiera fue una bofetada para despertar de las 10 fechas sin conocer la derrota.

"Sinceramente, en el equipo y cuerpo técnico no hablábamos de seguir invictos. Nosotros creamos esto porque fuimos nosotros quienes entramos a la cancha, ganamos y hasta la décima fecha estuvimos invictos y tarde o temprano nos tenía que tocar perder porque los rivales salen a ganar", aseveró.

"Y nos tocó con un grandísimo equipo que nos dio una bofetada para despertar y encarar lo que viene"

Fueron 10 jornadas sin descalabro; sin embargo, siempre existieron dudas en torno al Club Universidad y su desempeño en el Guardianes 2020, situación que motivó al plantel.

"La gente, la prensa, todos, que sigan desconfiando, que digan que no servimos para nada, que somos un rival muy fácil, que no tenemos técnico, que sigan, eso nos da fortaleza como grupo y quiero que todos mis compañeros, cuerpo técnico y directiva, todo lo que es Pumas demostrarlo en la cancha y no hablando", declaró Iturbe.