León pide permiso para el regreso de los aficionados y espera respuesta

León.- El Club León planea la reapertura parcial de su estadio e incluso ya acudió a las autoridades correspondientes para pedir la autorización necesaria, sin embargo, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Martínez, señaló que en el municipio de León están supeditados a lo que decida Gobierno del Estado.

Pese a que Guanajuato, así como una gran parte del país, se encuentra en semáforo naranja, la Federación Mexicana de Futbol propuso la reapertura parcial, en un 30% aproximadamente, de los inmuebles con actividad de Primera División.

¡Aún no! Enrique Bonilla señala que todavía no hay luz verde para que haya público en los estadios en #Guard1anes2020 @LigaBBVAMX ⚽���� https://t.co/bXuaAGNLOx

Así, el doctor Martínez confirmó que la institución felina se habría acercado con Gobierno del Estado para conocer la viabilidad de este plan incluso a corto plazo y hasta tomando en cuenta que en este color del semáforo, toda actividad masiva no está autorizada.

“Con respecto al Club León, ellos se han acercado con Gobierno del Estado porque ellos están trabajando esos temas, hasta el momento, a nivel municipal, no tenemos información referente a que se pudiera, en algún momento dado, reaperturar”, aseguró en rueda de prensa.

Asimismo, señaló que el municipio de León tendría que acatar lo que las autoridades estatales decidan en este tema, sea algo positivo para el club que le permita un aforo de máximo el 30% (poco más de 9 mil personas), o bien, una negativa.

“Estas actividades (partidos de futbol en estadios) siguen siendo actividades no autorizadas, no permitidas todavía a nivel estatal, esto (la decisión de reapertura) depende más que de nosotros, de una evaluación del grupo colegiado que determina que actividades sí, cuáles no y cuando cambia el semáforo (...) Nosotros estaremos atentos a que el estado nos indique para retomar el tema y hacer el seguimiento”, finalizó Martínez.