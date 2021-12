‘Afición de León, de las mejores de México’; dice Aldo Rocha, quien disfruta regreso a casa

León.- En el Día de Medios, Aldo Rocha estuvo respondiendo preguntas con Ángel Mena y el ahora jugador de Atlas señaló estar disfrutando el regreso a casa y destacó a la afición de León como “una de las mejores de México”.

No me lo imaginaba y lo estoy disfrutando bastante, entonces solo me queda agradecer a Dios por estos momentos. Es muy importante y disfrutar estos momentos el reencontrarse al equipo que te vio nacer y te dio la oportunidad de debutar”, declaró Rocha.