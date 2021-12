León.- Ariel Holan llega a su primera final de Liga Mx con Club León, pero en el pasado, el técnico estuvo en la Selección Argentina de hockey sobre pasto e incluso, ganó una medalla de oro en Juegos Panamericanos.

En ‘La Fantasmagórica’, Ignacio ‘Fantasma’ Suárez habló sobre la final entre León y Atlas, enfocándose en el técnico Ariel Holan, a quien conoció en 2003 durante los Juegos Panamericanos de Santo Domingo.

Coincidimos en una cafetería de la Villa Panamericana, estaba esperando a algunos deportistas mexicanos. Estaba (Holan) en la mesa de a un lado y me empezó a hablar, precisamente del Atlas, de La Volpe, del equipo de 99’”, contó Suárez.

El ‘Fantasma’ Suárez le preguntó a Ariel Holan si era técnico de futbol, ya que lo vio con el pants de la Selección de Argentina, a lo que el técnico le contestó que no, que era el entrenador de la Selección de Argentina, pero de hockey sobre césped.

Me dijo que era un enamorado del futbol, que no había podido ser futbolista profesional y me platicó que había sido técnico del hockey durante mucho tiempo; incluso, en esos Juegos Panamericanos del 2003, justo ganó una medalla”, contó ‘Fantasma’.