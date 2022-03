¡Llenos de Fe! Aficionados del León alientan con el corazón

León.- Se pueden tener tardes complicadas, se pueden dar resultados que no gusten o hasta planteamientos que por más que se intenten ‘digerir’, no llenen los ojos de la exigente afición del Club León, pero cuando se trata de alentar vaya que lo harán con todo el corazón y toda la fe.

Fue el caso de los aficionados verdiblancos que se pudieron ver en las afueras y por supuesto al interior del ‘Dos veces mundialista’, en donde abundaron los colores de un equipo que pese a no pasar el mejor de los momentos siempre valdrá la pena impulsar.

Ya sabemos que no andan como deberían, pero vamos a apoyarlos siempre, hoy más que nunca, que no se diga que la afición del León no está con su equipo”, comentó Yahel, fiel seguidor de la Fiera.