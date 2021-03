¿Liga o Concachampions? León ya decidió y va por el Mundial de Clubes

Para el Club León, la Concachampions tiene tanto valor como el Guard1anes 2021 de la Liga MX, es por ello que a diferencia de América, los Verdes viajarán a este torneo con su equipo estelar.

Luego de la fecha FIFA, el calendario se apretará para el Club León de Ignacio Ambriz que estaría jugando dobles jornadas durante varias semanas si siguen avanzando en la Liga de Campeones, pero el cansancio que podría mermar al plantel no podrá más que la “revancha” que el timonel aseguró, tienen consigo mismos.

“Cada club piensa diferente, yo tuve una comida con Jesús Martínez y me decía que este torneo (Concachampions) viste, es querer ganar un torneo internacional para poder aparecer en un Mundial de Clubes (...) El torneo anterior no lo hicimos bien y tenemos esa sed de revancha contra nosotros mismos”, confesó.

Para los Verdes, el 2021 en la Concachampions iniciará el próximo 7 de abril cuando se enfrenten al Toronto en el Nou Camp, la vuelta está programada para el 14 de abril en Canadá y, entre estos dos juegos, en la Liga MX tendrá tres partidos: el 4 de abril contra Toluca, el 10 contra Atlas y el 19 contra Juárez.

“Nuestra prioridad es sumar puntos para meternos a la Liguilla, serán seis puntos (ante Santos y Toluca) que nos meterían a zona de repechaje, esa es nuestra prioridad. Después tenemos una gran responsabilidad con la Concachampions, no podemos evadirla, decir que son muchos partidos pues el calendario ya estaba dado”, admitió Ambriz previo al duelo ante Santos en el TSM.

El entrenador ha transmitido esta misma idea al plantel, pues el estratega confesó que Luis Montes también está convencido de que con la mejoría mostrada en los últimos duelos del Guard1anes 2021, León tiene la capacidad de acceder a la final de la Concachampions.

“Montes me decía que tenemos que llegar bien a ese juego (contra Toronto), que podemos luchar por entrar a la final, vamos partido a partido pero estamos convencidos, no tengo porqué sacar pretextos de que no podemos con los dos torneos”, finalizó.