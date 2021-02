Emmanuel Gigliotti confiesa: “La Final la jugué con COVID”

Emmanuel El Puma Gigliotti reveló que jugó la Final entre León y Pumas contagiado de COVID.

En una entrevista con el programa Líbero de la cadena argentina TyC Sports, Emmanuel Gigliotti recordó que aquel domingo 13 de diciembre marcó un gol en la Final del Guardianes 2020, jugada en el Estadio León.

“Jugué la segunda final (la Vuelta), sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina y me hice el PCR que me exigían en Argentina y di positivo, entonces quiere decir que la Final la jugué con el bicho”.