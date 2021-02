Pese a que aceptó no esperaba un resultado tan abultado, el estratega uruguayo de Atlético de San Luis, Leonel Rocco, reconoció la buena labor de su equipo al caer ante León, al que considera un gran equipo y justo campeón del futbol mexicano.

“De repente el resultado (3-1) fue más abultado de lo que debería ser, nosotros tomamos riesgos al salir a buscar el partido, el primer tiempo contuvimos a un gran equipo que por algo fue el campeón y en el segundo tiempo logramos el gol, pero muy rápido nos convierten”.

En cuanto al arbitraje, Rocco se dijo con dudas: “Me genera muchas dudas, no me gusta hablar de los árbitros, me estoy adaptando a su trabajo, pero hoy no estoy muy conforme, pero bueno, esto es futbol y caímos ante un gran equipo que es León”.

Aceptó fallos que no le permitieron quedarse con un buen resultado:

“Todos los partidos son distintos, Chivas tiene una o León es distinto. Creo que contra Chivas (en la Jornada 3) hicimos un gran partido y definimos y hoy fallamos a la hora de tener el balón y no estuvimos finos. Buscaremos mejorar en profundidad”

Finalmente señaló:

“Me voy muy conforme con mi equipo con mis jugadores, no me gustó el resultado y aunque queda un sabor amargo, tenemos que dar la vuelta a la hoja porque muy pronto se nos viene el partido contra Xolos”.