'Les veo casta de campeón': Nacho Ambriz también disfruta del León

León.- “Les veo casta de campeón”, esa es la impresión que La Fiera produce no sólo en personas externas a la institución sino también en Ignacio Ambriz, quien confesó que desde la hielera que utiliza como asiento durante los partidos, disfruta como nadie el ver jugar a su equipo.

“Les veo casta de campeón, es algo que siento, el vestuario está unido (...) Al equipo lo veo más maduro, en los últimos partidos contra equipos bravos sacaron el oficio, el carácter y les dimos la vuelta, eso me habla de que el equipo ha crecido, tienen otro temple que no teníamos, a través del error hemos crecido”, destacó en la entrevista virtual que ofreció.

Si se habla de merecimientos, de estadísticas, de puntos… el conjunto felino tendría que llevarse el trofeo del Guard1anes 2020, pero esto no le quita el sueño a Ambriz, quien está tranquilo porque su trabajo lo respalda y éste, más allá de sólo “merecer”, también podría alcanzarles para ganar.

“Si es por merecimientos León debería ser campeón, pero no es así, viene la Liguilla (...) El campeonato no es una obsesión, sí sabemos que es lo que buscamos, que hay estadísticas que nos respaldan, pero me gustaría ganarlo de la manera en la que jugamos, una cosa es jugar bonito y otra jugar bien, mi equipo juega bien y cuando haces las cosas bien, más cerca estás del éxito”.