“Llevamos dos años construyéndolo y estoy contento de lograr el octavo título”: Ambriz

León.- Tras una larga espera, por fin Marcos Ignacio Ambriz Espinoza logró consagrarse campeón del futbol mexicano, ahora como estratega, por lo que muy contento y tomando más aire de lo normal aceptó que fue un proceso que le costó un par de años consolidar.

Desde el principio fui construyendo poco a poco, piedrita a piedrita, logramos colocar la piedra angular como decimos, estoy contento de poder lograr este tan ansiado octavo título que yo también lo estaba buscando, agradecer a Jesús Martínez Muria que siempre creyó en el proyecto.”, indicó.

Además, explicó cuál fue la clave para campeonar: “El gol que conseguimos en el minuto 88 allá en pumas es lo que nos da la posibilidad de ser campeones, fuimos justos vencedores”.

Mexsport

Uno de los temas que más llamó la atención fue la determinación de poner a Igancio González como capitán y titular, por lo que señaló:

“Una vez que me expulsan a Barrerio (Stiven), la verdad que nunca lo dude hable con él, le dije ¿estas preparado? y me dijo “tocayo estoy con todo” felicito mucho a Nacho porque se retira como campeón, me toco verlo sufrir y hoy gracias a Dios se le da la oportunidad y agradecer a Chapito que le da la oportunidad de portar el gafete de capitán”.

Pese a salir campeón, mostró humildad: “Tengo que seguir aprendiendo, mejorando muchos aspectos, creo que al final he tenido un crecimiento, primero como persona tengo paz dentro de mí mismo, tengo una gran relación lo dedico a mis hijos a mi madre que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas, a mis amigos se los dedico que me han aguantado lagrimas una que otra borrachera para poder lograr el campeonato”.

Y finalmente pero no menos importante, lo dejo perfectamente en claro: “Si, estoy contento feliz una ciudad que me ha abierto los brazos, perdido dos finales, creo que las cuentas están saldadas, nadie me deba nada ni yo debo nada, mi madre debe estar”, “Por el momento aquí estoy bien y no me voy”, situación que posteriormente fue ratificada por Rodrigo Fernández, directivo del club esmeralda.