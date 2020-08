'Lo de Leo Ramos no fue personal': Nacho Ambriz

León.- La salida de Leo Ramos del plantel esmeralda fue confirmada por el estratega Ignacio Ambriz.

En rueda de prensa virtual, Ambriz explicó: “Lo de Leo ya me comentó Rodrigo (Fernández) que ya está muy cerca de cerrarse para Pachuca".

Luego de las declaraciones vertidas por Ramos, quejándose de falta de claridad de Ambriz, el técnico de la Fiera señaló: “Lo de Leo no fue nada personal, se comenta que esto es de gustos, es cierto que yo me pude haber equivocado, pero no es nada personal".

"Simplemente junto con la directiva vimos que había una posibilidad de que jugara en Pachuca y le deseamos lo mejor”

Todavía con mucho camino por delante en el presente torneo, Ambriz aceptó: “Somos un equipo no muy extenso, hoy lo que me hace ser extenso son los jóvenes, somos 24 más cuatro niños (sic) que tenemos ahí con nosotros entrenando, pero al saber que es un torneo complicado, lo que sé es que vamos a tener que luchar muchísimo”.