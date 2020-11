"Los jugadores importantes salen en la Liguilla y yo me siento uno de ellos", asegura Campbell

León.- A pesar del liderato, de la posibilidad de romper un récord de puntos, de contar con la mejor zaga en la temporada regular del Guard1anes 2020, la Liguilla será el escenario ideal para observar la mejor versión de León, y también, la de Joel Campbell.

“Los jugadores importantes tienen que salir en la Liguilla”, aseguró el delantero tico, relegado a un segundo plano en este torneo pues apenas ha disputado el 38% de 1,440 minutos posibles, pero consciente de las posibilidades que colocará frente a él una nueva “Fiesta Grande”.

“(Se tiene que ver) No sólo mi mejor versión, tiene que ser la mejor versión del equipo, los jugadores importantes tienen que salir en la Liguilla, yo me siento uno de ellos y en eso me mentalizo, queremos quedar campeones y yo estoy dispuesto a dejar todo en la cancha para eso”, aseguró.