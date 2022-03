El 2022 no inició del todo bien para Ángel Mena, quien después de meses complicados, sonríe de nuevo con la playera de la selección de Ecuador, pues esta semana se juega la posibilidad de estar en Catar 2022.

En una entrevista para El Canal del Futbol, canal de televisión premium en Ecuador, el mediocampista del Club León destacó el buen momento en el que se encuentra actualmente luego de pasar, según señaló, dos meses prácticamente sin actividad competitiva.

“Tuve dos meses muy difíciles, no sólo la lesión de rodilla, luego de eso tuve covid y luego un problema en el glúteo que me impedía jugar, es por eso que se retrasó la recuperación, que al final creo que terminaron siendo más o menos dos meses en los que no podía hacer futbol”, reconoció el esmeralda.