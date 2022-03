¡No olvida sus orígenes! "Chapito” regresa a la cancha de tierra que lo vio ‘nacer’

Luis “Chapito” Montes nunca olvida sus orígenes humildes y que empezó en el futbol en una pequeña cancha de tierra en su natal Ciudad Juárez, lejos de todas las comodidades de un equipo profesional.

Por eso cada vez que vuelve a la ciudad fronteriza, el futbolista del Club León aprovecha para volver aquel lugar y reencontrarse con sus conocidos, en un momento muy emotivo, como lo demuestra el reportaje que compartieron esta semana en las redes del club.

“Me da mucha nostalgia el ver la cancha donde yo empecé, donde fueron mis inicios, me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana para agarrar la ruta y venir a jugar hasta acá. La veo y me pasan muchas cosas por la cabeza, todo lo que pasé”, relata Montes.