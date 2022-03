Las grandes injusticias de la Selección Mexicana con el León

Son varios los procesos, pero por lo pronto se pueden contabilizar tres elementos del Club León que a pesar de su calidad no fueron considerados 'en serio' con la Selección Mexicana actualmente dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino, incluso optando por abandonarla.

Es el caso de Fernando Navarro, Luis Montes y actualmente Rodolfo Cota, tres jugadores que tienen como común denominador defender o haber defendido los colores verdiblancos y haber sido llamados con el Tricolor, aunque en todos sus llamados con pocas oportunidades de mostrarse.

Fernando Navarro tuvo un breve paso con el combinado nacional, incluso supo lo que significó marcar para el Tri, teniendo una muy interesante participación en Copa Oro y aportando un dinamismo por demás interesante.

Actualmente como elemento de Pachuca no pierde la esperanza con todo y que hace poco salió de una lesión y cuando estuvo en el mejor de su nivel incluso consiguiendo un título con León en 2020, el ‘Tata’ hizo caso omiso ante su calidad.

Para muchos la calidad de Luis Montes realmente marcó diferencia con el Tri. En su primera etapa y siendo entonces dirigido por Miguel Herrera, el ‘Chapito’ revolucionó el medio campo del combinado azteca, lamentablemente para su causa terminó por lesionarse antes de representar al país en el Mundial de Brasil 2014.

Fue en septiembre del 2020 cuando el nacido en Ciudad Juárez decidió ‘dar el paso al costado’ y abandonar al Tricolor:

Yo tomé la decisión de no ir a la selección, la última convocatoria hablé con él (Gerardo Martino) terminando y le dije que mi intención no era ir más. Me vine desilusionado y desmotivado porque se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club y uno va a la selección con la intención de hacerlo muy bien y a veces llamaban 26 o 27 jugadores se hacía futbol y no entraba en esos 22 y me puse a pensar que no tenía nada qué hacer ahí, sino más bien mi lugar fuera para un joven que fuera por la experiencia y las vivencias”, dijo al confirmar su baja del Tricolor.