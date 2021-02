Luis Montes podría ir a Tokio 2020 con ‘Tri’ olímpico

León.- Aunque Luis ‘Chapito’ Montes anunció su retiro de la Selección Mexicana, el futbolista de León podría ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el ‘Tri’ Olímpico.

En los pasados días se difundió una pre lista con 59 jugadores, candidatos a conformar la Selección Mexicana Olímpica en Tokio 2020, destacando la presencia de Luis Montes.

Luis Montes sería candidato para ser uno de los tres refuerzos mayores para la Selección Mexicana Olímpica, que puede llevar a tres jugadores mayores de 24 años, debido a la pandemia por COVID-19, junto con Carlos Vela de Los Ángeles FC, quien también es considerado para ser parte del equipo.

En la pre lista, también aparecen jugadores como Héctor Moreno (Al-Gharafa), Guillermo Ochoa (América), Jonathan Orozco (Xolos), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Rodolfo Pizarro (Inter Miami), Carlos Salcedo (Tigres), Jesús Gallardo (Rayados) y Luis Romo (Cruz Azul) para ser refuerzos del 'Tri' Olímpico.

Un jugador que no formará parte del ‘Tri’ Olímpico es Edson Álvarez, debido a que Gerardo Martino lo tiene considerado con la Selección Mexicana para Copa Oro, que también se jugará este año.

¿Volverá Luis Montes a Selección Mexicana?

En noviembre del año pasado, en entrevista con David Faitelson, Luis Montes explicó que su decisión de no acudir más a Selección Mexicana se debió a que no le dieron la oportunidad de competir, ya que no formaba parte de los entrenamientos del ‘Tri’.

Posteriormente, ‘Chapo’ Montes expresó que había oportunidad de volver a la Selección Mexicana e incluso sus hijos le pidieron que regresara.

El ‘Tri’ Olímpico aún debe buscar su pase en el torneo Preolímpico de Concacaf que se disputará del 18 al 30 de marzo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo como sedes el estadio Jalisco y el estadio Akron.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizará en este año, debido a la pandemia por COVID-19, del 23 de julio al 8 de agosto.