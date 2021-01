“Maravilloso venir al León que juega sensacional”: Víctor Dávila

León.- Víctor Dávila habló por vez primera como nuevo refuerzo del Club León y señaló que se encuentra feliz de poder pertenecer al que considera el equipo que mejor juega al futbol en todo México.

El exjugador de Pachuca destacó su intención de acoplarse lo más rápido posible al esquema trabajado por Ignacio Ambriz y así poder aportar para la causa esmeralda, por lo que en rueda de prensa virtual habló sobre sus más importantes objetivos a cumplir.

“Veo un gran equipo, muchos jugadores llegan aquí a León a explotar su nivel, muchas veces llegan de Pachuca, espero aprovechar esta oportunidad porque no es fácil llegar a un equipo que sale campeón y juega bien”, destacó. “Espero acoplarme bien al equipo, tener una mayor cantidad de minutos y aprovecharlo al máximo”, agregó.

Para Dávila está claro: “Este equipo es un equipo grande, no sólo por el tema mediático si no por las cosas que viene haciendo, el tiempo que yo he estado en México se ha escuchado lo bien que ha hecho las cosas, en lo personal estoy enfocado en León y que el equipo siga creciendo, quiero ayudar al equipo y de ahí si se puede hacer mucho más grande aun”.

Luego de tenerlo como estratega en Necaxa, reconoció que la invitación para jugar en la Fiera llegó por parte de Ignacio Ambriz: “Uno llega con muchas aspiraciones, sé que hace un par de años vienen haciendo las cosas muy bien, es una responsabilidad porque hable mucho tiempo antes con Nacho (Ambriz) la posibilidad de llegar aquí y eso en lo personalidad me hace pensar en poder confirmar las palabras que decía de mi de la confianza que estaba depositado en mi”.

Dávila con Necaxa

Así desglosó la invitación: “Me planteó el proyecto, es una persona de mucha confianza y al ver el proyecto tenía muchas ganas de venir, Nacho demuestra muchas cosas y eso es lo que me da confianza para llegar al equipo, me pide que juegue como lo hacía en Necaxa, muy suelto, las características normales que yo como jugador tengo y espero poder venir a hacer aquí” .

Y lo elogió: “Todos sabemos cómo es la personalidad de Nacho, todos saben que es un entrenador muy cercano con el jugador, lo vengo conociendo desde que llegue y tuvimos esa cercanía de jugador entrenador y ahora gracias a Dios me paso estando en Pachuca, sé que tenía la intención de traerme y no era fácil porque iba recién llegando a Pachuca, pero le agradezco siempre su intención de buscarme para venir al campeón”.

Dávila en uno de sus festejos con Pachuca

Sabe que llegar a la Fiera le puede abrir muchas puertas en un futuro: “Mucho más que una motivación, es una linda oportunidad, se abren muchas puertas no sólo en las selecciones, también en los proyectos que hay en Europa, son equipos que están siempre vistos por las selecciones y clubes grandes y es una oportunidad que me hace saber que me va a permitir crecer para las oportunidades que puedan venir”.

Finalmente, aceptó:

“Como dice el ‘Puma’, es un futbol hermoso que esta dando el León hoy en día, ha sido maravilloso venir al León un equipo que juega sensacional no solo lo digo yo, tanto periodistas como jugadores, un equipo que técnicamente juega solo un equipo que da gusto y dan ganas venir acá y uno sentirse parte aprender y aprovecharlo”