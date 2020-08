Martinoli y Doctor García sacan lo mejor de Tita

León.- Recordado como un gran goleador en el León y en el futbol mexicano, Miltón Queiroz “Tita” platicó un sinfín de experiencias al ser entrevistado por Christian Martinoli y Luis García, en “Botaneando con”, programa transmitido mediante la plataforma de You Tube.

Entre risas y amable como siempre, “Tita” explicó lo bien que la paso en suelo zapatero, en donde aprendió de grandes entrenadores como Víctor Manuel Vucetich de quien no dudó elogiar su buen temperamento.

Fue de los entrenadores más tranquilos con los que tuve oportunidad de trabajar, él no sube nunca la voz, en dos o tres años que estuve en León nunca lo vi pelar con nadie”.

Revivió aquella vez en la que Bonifacio Núñez le sacó una roja, por lo que Vucetich tuvo el temple necesario para hablar con él: “Vucetich no me regañó en el vestidor, no me llamó la atención delante de todos los jugadores, espero el miércoles o jueves y me llamó para platicar y me dijo: “Tita te quiero pedir de favor que no vuelvas a hacer eso, yo creo que eso es una falta de respeto para la gente que compra los boletos, yo me le quede viendo y le dije mil disculpas” , platicó.

El habló conmigo de una forma tan elegante que parece mi hermano más viejo”

Ese buen entendimiento con “Vuce” lo llevó a ser durante mucho tiempo el segundo mejor goleador de la institución (Ahora tercero detrás de Boselli) por lo que su 98 diaanas con la Fiera es algo que siempre lleva en su corazón, señaló.

El Azteca su “coco”

El ídolo esmeralda explicó que con sus más de cien goles marcados en México increíblemente sólo uno de dicha cantidad pudo ser marcado en la grama del histórico Estadio Azteca: “No podía meter goles en el estadio Azteca, tengo un gol ahí en un Puebla contra Necaxa, en un penal que le marque al hijo de Orvañanos”, dijo.

Y entonces mencionó:

Más de 30 veces jugué en el Azteca, contra América, Necaxa, Cruz Azul, anote en la cancha de la Universidad, pero en el pin… nada más hice un gol”.

Afición del León marca la diferencia

Finalmente en la charla, “Tita” dijo sin mayor empacho que la afición del León vaya que marca diferencia y es que con las ventajas en medición de las redes sociales en la actualidad, el ex 10 de los esmeraldas reconoció que cuando sube algo a Instagram, la respuesta es arrasadora por parte de los seguidores verdes, incluso dejando detrás a los torcedores de Flamengo (equipo donde también jugó):

“Es increíble, la gente no me lo cree, pero si subo algo del León en Instagram tengo diez mil comentarios si pongo algo del Flamengo tengo dos mil, la gente no me cree que me siguen queriendo mucho en León”, concluyó.

IP