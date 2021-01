Matías Britos, ex del León, manda mensaje al dar positivo de covid 19

León.- Matías Britos, campeón con el Club León en 2013 y 2014, dio positivo por covid 19 y publicó un mensaje en Instagram.

Britos juega para el Peñarol, el club más importante de Uruguay, y reveló que hace unos días estuvo en contacto con una persona contagiada de covid 19, por lo el delantero que se realizó exámenes y dio positivo.

“Hola, les cuento que desde el día martes (12 de enero) me encuentro aislado junto a mi familia por contacto directo con un compañero positivo. Ayer a la tarde aquí en Maldonado me hisopé (sic) y esta mañana me avisaron que soy positivo. Nos encontramos hasta el momento bien los cuatro. Bendiciones”.

Britos, de 32 años, llegó al León en el Apertura 2012, el primer torneo tras el ascenso. Fue titular en los títulos que ganó la Fiera (Apertura 2013 y Clausura 2014) y luego fue negociado con los Pumas.

Actualmente juega en el Peñarol.