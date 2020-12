"Me agrandó que Borgetti dijera que no teníamos 9": Gigliotti

León.- Luego de salir campeón con los Esmeraldas del León, el delantero argentino, Emmanuel ‘Puma’ Gigliotti explicó como fue que logró motivarse en las instancias más importantes y así poder canalizar todas las críticas en su contra con la obtención de la octava estrella en la historia del Club León.

En entrevista para Soy Fiera, Gigliotti destacó:

“Callé muchas bocas, porque yo no soy de ver mucha televisión, o ahora que estábamos concentrado no prendía la tele o por ahí mi compañero y yo veíamos muchas cosas que hablaban, todos hablaban de que León tenía miedo y me parece que hemos cerrado, no una, ni dos, muchísimas bocas”.