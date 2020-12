“Me soñé levantando la copa”: Nacho González

León.- Lejos de sentir tristeza, Ignacio González expresó alegría y un gran sentimiento de satisfacción luego de lograr un sueño más en su carrera el de retirarse siendo campeón, por tercera vez en su carrera.

Muy sonriente, en esa grama que tanto sufrimiento le hizo pasar pero también tremendas alegrías, el famoso ‘Corazón de León’ aceptó que en alguna ocasión se imaginó levantando una copa más.

“Esto lo visualicé muchísimas noches, muchas veces, estuve dos años lesionado y soñé con una escena como la que acabamos de tener, levantando la copa con eso es de hermanos esto se logra porque somos una familia”, explicó.

Una de las sorpresas más grandes de la noche fue cuando le confirmaron que sería titular y capitán y así lo vivió:

“Me dice ‘Chapo’ ya hable con Nacho (Ambriz) y le pedí que fueras el capitán y yo le dije que no, porque eres el mejor de la liga, yo no lo quiero, entonces el me contestó “Hazlo por mí”, confesó.

En un año tan complicado estuvo cerca de rendirse: “En los últimos tres años viví cosas complicadas, desee tirar las toalla, después de siete u ocho meses nos dimos cuentos que no estaba bien de mis operaciones y luego regreso a la cancha y me tienen que volver a operar, fue muy difícil, luego no estaba siendo titular y bueno esto te lo vas ganando poco a poco, tiene muchos méritos. Cuando yo empezaba me dijo mucha gente que no iba a ser futbolista profesional y miren ahora dos ascensos y tres campeonatos”.

Y finalmente al ser cuestionado sobre si León ya era de los equipos grandes de México, dijo: “Es de los equipos más grandes de México lo demuestra desde 2012”

Mexsport

Lanzó llamado al ‘Tata’ Martino

Mientras era entrevistado Fernando Navarro se le acercó y luego Luis Montes, por lo que abrazándolos aprovechó en dejar un recadito Gerardo Martino, estratega del Tricolor: “Hoy este (Navarro) debe estar en la selección, también ‘Avión’ (Ramírez) y ‘Chapo’, este equipo tiene mucho para influir en nuestro México”

IP