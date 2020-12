Missael Espinoza espera que Montes y Mena no 'desaparezcan' en la Final León Vs Pumas

León.- Atento al paso de la Fiera en el Guard1anes 2020, Missael Espinoza se muestra feliz de que León esté en una nueva final, sin embargo, es claro al señalar que Luis Montes y Ángel Mena deberán hacerse pesar ante Pumas.

En entrevista para SoyFiera, el exdelantero del León en el Verano 97, explicó que es momento de que el cuadro de Ignacio Ambriz demuestre de lo que está hecho:

“A León lo veo con más potencial ofensivo, aquí lo importante y a su vez preocupante es que en finales anteriores sus figuras desaparecen. A Montes en la final contra Tigres no lo vimos, a Mena no lo vimos. Jugadores que nos deslumbraron en las 17 jornadas simplemente desaparecen. Si no son capaces de mostrarse, me parece que Pumas podría tener el camino muy fácil”.