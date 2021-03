Nacho Ambriz se reencuentra con El Vasco Aguirre, su maestro y amigo

Después de 10 años de no compartir el banquillo, Javier Aguirre e Ignacio Ambriz volverán a encontrarse en una cancha de futbol. El timonel y quien fue su auxiliar, el maestro y el alumno, los amigos a quienes el futbol mexicano pondrá otra vez frente a frente.

Este miércoles, el BBVA será el escenario de este reencuentro en el duelo reprogramado de la fecha 3 dentro del Guard1anes 2021, mismo que ambos entrenadores quizá estuvieron esperando luego de los años que compartieron y trabajaron juntos.

Vaya que Aguirre conoce bien al ahora timonel de los Verdes, pues lo vio como jugador hasta en una Copa del Mundo y después, incluso fue él quien dirigió su camino hacia la dirección técnica, lejos de la dirección deportiva que interesaba a Ambriz.

“Yo quería seguir jugando, tenía la intención de ser director deportivo. Más enfocado a tener una buena comunicación entre los jugadores, el entrenador y el club. ‘Nacho, yo no te veo para eso’, me dijo Javier de manera tajante: ‘Yo te veo como un tipo para estar en la cancha’. Según él porque yo soy muy cuadrado, muy seco e iba a pelearme mucho en esa posición. ‘Mejor pelea con los jugadores, que es lo que sabes’”, recordó Ambriz en una entrevista para The Coaches’ Voice el año pasado.

Entre ambos entrenadores existen seis años de diferencia, el “Vasco” es mayor que Ambriz, pero ambos coincidieron en el terreno de juego durante algún tiempo y luego, también en la Selección, pues Aguirre fungió como auxiliar de Miguel Mejía Barón en el Mundial de 1994 en el que Ambriz todavía jugó.

“En el campo, los entrenadores me daban indicaciones para que yo se las transmitiera a mis compañeros, en ese momento no lo tomé mucho en cuenta, pero en otras prácticas con la selección, cuando yo ya estaba colaborando (rumbo a Corea-Japón 2002), le pregunté (a Aguirre) si me había retirado sólo para eso. Y bueno, me dijo que ahora había entendido de qué se trataba, eso me cambió todo", recordó Ambriz en aquella misma entrevista.