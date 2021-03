Nacho Ambriz prende alarmas en León: 'Pareciera que no hay eco en los jugadores'

Visiblemente preocupado por que su equipo no funciona, Ignacio Ambriz aceptó tener un segundo tiempo desastroso, por lo que el Puebla terminó por sacarles el partido.

Ambriz señaló: “Hicimos un muy buen primer tiempo, no los dejamos salir de su cancha, teníamos ocasiones de gol y el segundo tiempo fuimos un desastre".

"La derrota es en parte mía porque no los hice reaccionar, no nos funcionó nada y aunque tenemos buenos momentos, luego hay momentos donde no jugamos a nada y nos superan”.

La situación comienza a tornarse complicada, señaló: “Pensé que hoy ganábamos y nos levantábamos para volver a pelear. Hoy con la derrota vi muchas cabezas bajas y eso entiendo que se empieza a complicar, necesito meter muchas cosas para levantarlo".

"Hoy podríamos aspirar a grandes cosas, pero con un segundo tiempo desastroso".

Aprovechó en realizar una autocrítica: “Algo no les estoy transmitiendo a los jugadores, no poder defender los colores a muerte como lo hicimos dos torneos atrás, ganarse por méritos propios un lugar, todo mundo lo alababa y hoy no estamos nada bien, no funcionamos 90 minutos como el equipo tiene que funcionar”

"Hablé con ellos el domingo, tuve una buena platica con ellos, pero pareciera que no hay eco y eso sí me apura, empezaré primero por mí, ya no estoy transmitiendo lo que nos llevó en cuatro torneos en hacer las cosas bien”.

Pese a todo, no es momento de rendirse: “No estaremos tirando la toalla, pero si seguimos así, yo creo que no llegaremos a nada, quedan 24 puntos, tenemos 7, el margen de error se nos acabó, ya no podemos confundirno".

"Me he manifestado en contra de esos 12 que califican, pero lo de hoy es que queremos pasar así y debemos modificar muchas cosas”.