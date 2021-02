Nacho Ambriz tras caer en Tijuana: "A mi equipo no le pudo reprochar nada"

Tras sumar su segunda derrota en menos de una semana, Ignacio Ambriz, director técnico del Club León, puso el ‘pecho’ por sus jugadores y destacó que pese a no sumar, está tranquilo.

En rueda de prensa en el Estadio Caliente, Ambriz destacó: “No me puedo desesperar, no puedo decir que mi equipo ya no sirve, al contrario. Pero nos hace falta estar un poquito más tranquilos para la definición”.

“Justamente hoy en la charla previa les hablaba de la ‘campeonitis’, de un video de los osos de Chicago (equipo de la NFL) y se los puse y habla de eso y lo entendieron bien los muchachos y entendimos que el único rival peligroso es que si no corremos, si no luchamos, somos nosotros mismos. Estamos dispuestos a mejorar y romper con esta racha”.

Además señaló: “Eso de merecer no es fácil comentarlo, ellos (Tijuana) nos hacen un gol tempranero y tuvimos posibilidades de empatar, no la metimos. Hoy a mi equipo no le pudo reprochar nada ante un Xolos que está haciendo un gran torneo y sí estoy seguro que tenemos que mejorar, porque hay demasiados puntos para poder calificar”.

“Entender que quizá estos torneos que hemos hecho bien nos están pesando, pero quedan muchos puntos para poder calificar”

Levanta la parte anímica: “Acabo de hablar con ellos, llevamos dos derrotas, pero estamos tranquilos, mañana estaremos haciendo una autocrítica empezando para mí, para ver qué no nos está funcionando, pero lo que me tiene tranquilo que el equipo por lapsos defiende ese estilo que tenemos”

Finalmente se limitó a hablar del arbitraje: “No me meto, realmente no la vi (la última jugada), me quedó bastante lejos y nada estamos tranquilos porque generamos ocasiones de gol”.