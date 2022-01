Nacho Ambriz quiere aplicar la ‘Fórmula León’, pero ahora con el Toluca

Nacho Ambriz busca continuar con la idea de juego que aplicó en el Club León, pero ahora para hacer campeón al Toluca.

Después de una corta temporada en el Viejo Continente, con el Huesca del Segunda División de España, Nacho Ambriz volvió a la Liga Mx para dirigir a los Diablos Rojos de Toluca a partir del Clausura 2022.

Y como con su León, Nacho Ambriz quiere que Toluca sea un equipo dueño del balón y del partido.

“Hay que mejorar en muchos aspectos, es un equipo que tiene gol y tenemos que ser dueños del balón y del partido”.

Ambriz buscará repetir la fórmula que logró hacer campeón a León y ahora aplicarla en Toluca.

“Es un espectáculo estar en este club, sus instalaciones y una gente que te recibe bien. Soy un entrenador más maduro y mi idea futbolística la conocen bien: Ser protagonistas y jugarle al tú por tú a cualquier equipo”.

No se arrepiente de dejar al León e irse al Huesca

En mayo de 2021, Nacho Ambriz prefirió no renovar con León y dar el salto al viejo continente en la Segunda División de España con el Huesca, algo que no le resultó del todo bien, sin embargo, él no se arrepiente de nada.

“Es un sueño que tenía, es un sueño que me hizo despertar muy rápido. Nunca me imaginé que todo fuera tan rápido y se dieran las cosas así. Todos tenemos enseñanzas, a través de los fracasos se tienen. No me arrepiento de nada, al contrario, me sirvió para conocer otras cosas que ya hay en Europa”.

¿Cuándo debuta Nacho Ambriz con el Toluca?

Ignacio Ambriz y su Toluca debutarán el próximo lunes contra Pumas, ya que el partido se cambió de día por tema de contagios de Covid-19.