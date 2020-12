Nacho Ambriz y su incansable lucha por un título con el León

León.- En el Clausura 2019, Marcos Ignacio Ambriz Espinosa se quedó muy cerca de salir campeón como director técnico. Prácticamente un año después, la vida y su experiencia como profesional están muy cerca de darle una nueva oportunidad con una Fiera que gusta por su estilo y dinámica de juego en el Guard1anes 2020.

Son 17 años los que Ambriz ha tenido que esperar para luchar nuevamente por una chance. En 2003 tomó la determinación de poner fin a su paso como auxiliar técnico de Javier ‘Vasco’ Aguirre y entonces se aventuró a vivir en carne propia la rudeza de ser el líder de un grupo de personajes con diferentes formas de pensar, actuar y jugar, para llevarlos por un mismo objetivo.

“No me arrepiento de haber dejado a Aguirre, creo que fue el mejor paso que di. No fue una decisión arrebatada, porque llevaba siete años a su lado y recuerdo cuando estábamos en Madrid, me preguntó, ‘¿te sientes preparado?’ y mi respuesta fue: ‘si después de todos estos años no lo estoy, es que no sirvo’. Quiero saber qué se siente, que me mienten la madre, que me critiquen, llevar la responsabilidad porque podía seguir con él hasta el final”, dijo en una entrevista para ESPN.

Sus chances

Su primera oportunidad la tuvo directamente de Jorge Campos para dirigir al Puebla, en donde comenzó a forjarse como estratega. Con una muy frágil Franja dirigió siete partidos con dos victorias, dos empates y tres descalabros. Luego recibió otra chance con el entonces llamado San Luis Futbol Club, propiedad de Televisa.

Con los potosinos estuvo cuatro torneos y dirigió 66 cotejos, con 21 victorias, la misma cantidad de empates y 24 derrotas, con lo que terminó una de sus etapas más complicadas.

Luego recibió su primera gran oportunidad al dirigir a Chivas, en donde tuvo un amargo paso con una sola temporada de 12 encuentros, con cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas.

En Querétaro volvieron a confiar en él y con los Gallos estuvo cuatro temporadas, de 2013 a 2015, y entonces recibió el llamado para ir a Coapa con el América por tres temporadas, acumulando 51 encuentros, de los cuales tuvo 24 victorias, nueve empates y 18 derrotas, pero en el Nido lo cesaron para el Apertura 2016.

Finalmente, previo a su llegada a los Esmeraldas, Ambriz pasó por sus amados ‘Rayos’ del Necaxa, en donde estuvo un par de temporadas, ganó una Copa y entonces recibió la llamada de Grupo Pachuca.

Debido a su alta cosecha de puntos en los cuatro torneos recientes, Ambriz ya está entre los tres mejores técnicos del León en la historia en lo que a productividad se refiere.