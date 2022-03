Mediante su Instagram, Nailea Vidrio denunció que su compañera y amiga, Selena Castillo, sufrió acoso en el estadio Nou Camp por un aficionado cuando disfrutaban del partido del León Vs Seattle Sounders en la Concacaf.

Algunas jugadoras de León femenil acudieron para brindar su apoyo a la escuadra varonil. Se ubicaron en una zona en la tribuna de Preferente, en dónde por lo mencionado por Nailea, un aficionado acosó a Selena y nadie hizo nada.

“Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, apoyando a mis compañeros y un fan acosó a mi amiga, Selena, y neta no puede ser que no hicieran nada al respecto”, contó Nailea Vidrio en sus historias de Instagram.

“Impresionante, estoy súper decepcionada con la gente, con los fanáticos, porque era un fan de León, un fan nuestro supuestamente y estoy súper decepcionada, enojada, no sé ni qué decir ya, pero bueno y esto no es cosa de ahora, ha pasado siempre, nomás que pues qué hacemos, impresionante”.

Tras la denuncia y queja que hizo en sus redes sociales, Naiela recibió varios mensajes por parte de aficionados que se molestaron por las declaraciones de la jugadora, por lo que ella mandó otro mensaje.

A partir de eso, la jugadora del Club León se extendió sobre el acoso que sufre fuera de su actividad futbolística.

“De verdad cada vez que yo sacó a Bax (su mascota) a pasear, voy en pants o me pongo algo porque o me van a chiflar o me van a decir algo, porque corro el riesgo de que pasen cosas que no quiero. Vivo con miedo, caminando sola en la calle, paseando a mi perro, vivo asustada y qué feo que me lleguen mensajes que dicen ‘siempre habrá gente que te chifle, siempre habrá gente que te diga cosas’”.