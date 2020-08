'Necesitamos ver ya al León como nos gusta': Nacho Ambriz

León.- Ignacio Ambriz, estratega de la Fiera, fue claro al señalar que urge ver a ese León que gane y guste, además de que conforme pasa el tiempo y a pesar de los constantes cambios en sus alineaciones, debido a diversas complicaciones, los pretextos se van acabando.

“Necesitamos verlo ya, como ese gran segundo tiempo que hicimos contra Xolos, necesitamos ver ese León como nos gusta, ya no hay muchos pretextos, eso que de los cuatro meses que no hemos venido jugando", dijo.

"Tenemos que trabajar bien en la ofensiva, tenemos que buscar ciertas variante que nos ayuden a superar al rival"

Consideró necesario hablar con el doctor del equipo y también con Rodrigo Fernández, para ver qué pueda estar fallando y el por qué hay tantos contagiados por covid: “Es una situación muy complicada porque no los podemos tener todo el día con nosotros, el doctor ha hablado mucho con ellos de los protocolos, el riesgo está muy latente y con esto tengo que planear dos partidos, uno el que se tiene que jugar y otro por si hay cosas que cambien".

"Tengo que trabajar con Rodrigo y con el doctor y ver qué tenemos que hacer, algo se nos está escapando que no nos permite tener el 11 ideal que todos quisieran”

Pese a no sumar de a tres, aceptó: “Dentro de los que buscábamos, en puntos estamos dos debajo de lo que buscábamos, esperábamos tener 12 o 14 puntos, hoy tenemos 11, el equipo todavía no encuentra, pero no solo León, otros tampoco encuentran esa finura".

"He hablado con algunos (jugadores) y creo que nos han pesado un poco esos cuatro meses sin hacer nada”

Finalmente destacó: “Al final con un hombre menos (Iván Rodríguez) no perdimos, es cierto que los dos tuvimos pocas oportunidades, los últimos minutos nos pudimos defender bien y los últimos minutos pudimos hacer el gol".