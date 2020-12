“No creo que en el futbol exista algo superior a jugar una final”: Lillini

León.- Faltando cada vez menos horas para la final de vuelta del torneo Guard1anes 2020 entre León y Pumas, el estratega universitario, Andrés Lillini no dudó en destacar su motivación por llegar a su primera final en México.

En la rueda de prensa previa al choque entre Fieras, señaló:

Así motiva a sus jugadores de cara a tan importante episodio: “Lo único que les digo es que ellos son los grandes intérpretes de todo este juego, les digo que aprovechen este lugar que se han ganado, recordándoles siempre que no dejen de aprovechar esta oportunidad que tienen que es única y que defiendan a la institución, al final como dice Nacho los colores están por encima de todos nosotros”.

Ve a León favorito al título:

“Víctimas no, nadie estaba a favor de nosotros ni ninguna de las encuestas y nos hemos criado con eso y realmente no nos hace nada, la situación de que no crean en nosotros, no nos afecta, la realidad es que León es favorito porque es el equipo que mejor jugó, hizo 40 puntos, tiene que existir un favoritismo porque los resultados están sobre la mesa y el juego que ha hecho yo se lo he dicho a Nacho por momentos es óptimo y por eso hizo los 40 puntos, por supuesto que el favorito es León por lo que ha hecho en 17 fechas”