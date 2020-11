“No es para cortarnos las venas”: Ambriz tras no lograr el récord

Toluca, Estado de México.- A pesar de no lograr romper el récord de los 42 puntos, Ignacio Ambriz, estratega del Club León se dijo contento con lo hecho por sus muchachos durante el partido ante Toluca y en general durante todo el torneo Guard1anes 2020.

En conferencia de prensa posterior al choque ante los escarlatas, Ambriz destacó:

"Al final el futbol es error y acierto, al frente tuve un gran adversario, mi equipo hizo un gran partido, 11 contra 11 es complicado y 10 contra 11 es más complicado, pero creo que el equipo hoy tuvo la ilusión de querer ir por los 42 puntos, desde el partido anterior les dije: “Podemos ir por ese récord” hoy no se cumple pero tampoco es para cortarnos las venas”.

Aceptó que hubo errores que no se deben de presentar en la fiesta grande:

"En una liguilla cometes este error y estás fuera, el equipo está consciente, creo que es un balance bueno, en general empatados cuatro juegos y nuestra intención era luchar por romper este récord, pero también es cierto que el equipo vuelve a mostrar carácter, el equipo tiene templanza y el objetivo de hacer una buena liguilla siempre ha estado, entonces a final de cuentas me quedo contento”.

Así analizó el más reciente partido: “Lo tendría que dividir en dos, muy rápido nos quedamos con diez luego el equipo si muestra orgullo, orden, hambre de ganar el juego, nos pusimos arriba uno cero y luego ellos en un golazo la verdad, nunca me sentí como si nos sintiéramos en inferioridad numérica, intentamos romper el récord con diez hombres pero es muy complicado, pero si rescato las ganas de quedarnos con los tres puntos con uno menos y me quedo contento con todo el torneo que hemos hecho”.

Y finalmente resaltó:

"Es un orgullo dirigirlos y no nos queda de otra más que jugar al tú por tú con quien sea”.

Mexsport

Ya plantea la forma en la que trabajará durante el receso que León tendrá

Previo al inicio de la liguilla, misma que comenzará con un receso debido a la fecha FIFA y posteriormente esperar a que dicha fase avance a cuartos de final, Ambriz dijo: “El 25 tenemos que llegar muy bien porque el equipo le veo pasta para ser campeón, se me va gente a selección, el miércoles estaremos jugando un poco con los que no hemos usado mucho, tratare de jugar contra U de G con algunos de los que no se me van, los jugadores están conscientes de que no podemos bajar los brazos y que no nos podemos conformar” .

IP