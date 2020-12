No hay de otra para León, es ganar o ganar

León.- Un solo partido es lo que separa a la Fiera de poder hacer realidad su tan buscada octava estrella, por lo que el próximo domingo en la vuelta de la Gran Final ante Pumas, Ignacio Ambriz echará toda la carne al asador para así lograr el objetivo.

Luego de no poder conseguir el título en el Clausura 2019, al caer a manos de Tigres, actualmente el León busca dejar de lado todos sus fantasmas y volverse a coronar en su casa tal y como lo hizo en la temporada 91-92, esperando 28 años para que esto se pueda repetir.

Tras un intenso duelo en la ida, mismo que terminó con empate a uno, la vuelta se espera igual de intensa, con dos equipos que peleen cada balón y con un juego que comenzará a dibujarse desde medio campo con una marcación espesa en todo momento.

Mexsport

En este sentido, no hay que buscarle ‘tres pies al gato’, los verdes necesitan ganar, ya que es preciso recordar que en la final no existe ya ningún criterio de desempate, ya que no cuentan los goles de visitante, ni la posición en la tabla. Esperando que la Fiera se pueda apegar lo más posible a su estilo, bien podría maniatar a unos feroces Pumas y concretar la victoria. En caso de prevalecer el empate será necesario los tiros penales.

En la fase regular y justamente en la grama del Nou Camp, León supo verse superior a Pumas, quedándose con la victoria (2-0), aunque en aquella ocasión significó ser muy complicado para los universitarios quedarse sin su guardameta titular, tal y como era Alfredo Talavera, situación que los de Ambriz supieron aprovechar con base en buen juego.

Así, todo se encuentra listo para que estas dos Fieras vuelvan a toparse, en una final que sin duda sigue siendo atractiva por lo futbolístico y también por el lado histórico, al ser los dos únicos equipos en ser bicampeones en torneos cortos.