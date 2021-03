‘No hay dinero’: Niega alcalde compra del Estadio León a Roberto Zermeño

El Municipio de León no cuenta con el recurso necesario para poder adquirir el Estadio León, señaló el alcalde Héctor López Santillana.

Durante la sesión de Ayuntamiento informó que al momento no se ha llegado a un acuerdo para la compra de los terrenos del estadio, que según información publicada por AM costaría 735 millones de pesos.

“Quiero dejarles con toda la tranquilidad y la calma de que no hemos llegado a ningún acuerdo… Estamos analizando la propuesta y poder ponerla a su consideración (del Ayuntamiento)... No hay ninguna definición, no hay ningún acuerdo, no hay montos comprometidos, lo que se está manejando son especulaciones”, aseguró López Santillana.